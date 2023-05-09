Унаслідок ракетного обстрілу Дніпропетровщини поранена молода жінка

Постраждала госпіталізована з травмами голови і хребта.

Увечері 8 травня підрозділи повітряного командування “Схід” збили над Дніпропетровщиною 8 ракет, 7 з них летіли у напрямку Дніпра.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, уламки ракети впали на чотириповерхівку у середмісті Дніпра, пробили дах і дійшли до 3 поверху. На місці була виявлена бойова частина ракети. Її вивезли рятувальники та вибухотехніки для подальшого знищення.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

“Постраждала молода жінка 1991 року народження, вона в лікарні. Попередньо відомо, що в неї травма голови та хребта”, – йдеться у повідомленні.

В будівлі пошкоджений дах і перекриття між квартирами на 3 й 4 поверхах. Близько 40 людей довелося евакуювати.

Фото: Микола Лукашук у Telegram

Ворожої атаки вночі також зазнав Нікополь. Внаслідок обстрілу згорів приватний будинок, ще 4 пошкоджені. Зачепило й господарську споруду та електромережі. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вдень 8 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області. Внаслідок удару жертв немає.

В ніч на 1 травня росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами. Сім із них збила ППО, але є влучання в Павлоградському районі. За уточненими даними, поранено 34 людини.