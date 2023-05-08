Головне за день. Понеділок, 8 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, близько 30 атак противника, ворожі удари по Харківщині, фейки щодо відключень світла. Яким запам’ятається 439-й день повномасштабної війни.

Окупаційна російська армія знову завдає ударів по Харківській області і обласному центру, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що харківʼяни чули пʼять вибухів. “Три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнюють”, - написав він.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється, на місцях працюють екстрені служби.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – ворог здійснив близько 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

Цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по території України. Постраждали мирні мешканці, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так у ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня разом із сім’ями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. Подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 травня – в нашій новині.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що армія РФ вкотре вдарила по селу Станіслав Херсонського району.

Постраждали шість мирних жителів, у тому числі дев’ятирічний хлопчик. Згодом Прокудін повідомив, що кількість потерпілих збільшилась.

"За оновленою інформацією, через російські обстріли Станіслава поранення отримали десять людей, серед них 9-річна дитина. Девʼятьом пораненим лікарі надали допомогу та відпустили додому", - написав він.

Незадовго до цього повідомлялося, що російські військові завдали удару по селу Антонівка на Херсонщині. Поранень зазнали 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували.

Паралельні моніторингові місії до місць утримання цивільних осіб почали Офіс уповноваженого ВР України з прав людини та представники Держдуми РФ.

"Офіс уповноваженого ВР України з прав людини та представники Державної думи РФ розпочали спільну діяльність щодо моніторингових візитів місць утримання цивільних осіб з обох сторін та передачі їм наборів речей первинної необхідності”, – повідомив у Telegram омбудсмен Дмитро Лубінець.

Зазначається, що 23 квітня поточного року росіяни відвідали 17 наших громадян у місцях несвободи у Луганській області.

Представники українського омбудсмена здійснили візит 3 травня цього року разом із ГО “Надія” та передали попередньо погоджений склад речей первинної необхідності 17-ом обвинуваченим окупантам, що утримуються на території України.

На підтвердження дійсності вказаних моніторингових візитів обидві сторони обмінялися списками зазначених людей та відео, які засвідчують факт спілкування. Про візит повідомили родичів українських в’язнів.

У соціальних мережах стартувала нова хвиля маніпуляцій щодо відключення світла, повідомляє "Укренерго".

"Окремі телеграм-канали публікують фейкові повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для створення видимості достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку начебто відключень. Це все брехня", – заявили в Укренерго.

У компанії нагадали, що актуальну інформацію про стан в енергосистемі Укренерго публікує тричі на тиждень – якщо не трапляється надзвичайних подій. Про всі надзвичайні події повідомляється оперативно, щойно дозволяє безпекова ситуація.

Поки що підстав говорити про запровадження графіків відключень немає, запевнили в "Укренерго".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

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