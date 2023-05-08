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Росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині, шестеро поранених

Одну поранену шпиталізували до Херсона.

Росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині, шестеро поранених
Фото: Cтаніславська громада

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що армія РФ вкотре вдарила по селу Станіслав Херсонського району.

Про це Прокудін написав у Телеграм.

«Армія РФ вкотре вдарила по селу Станіслав – постраждали шість мирних жителів. Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості», – розповів керівник ОВА.

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Незадовго до цього повідомлялося, що російські військові завдали удару по селу Антонівка на Херсонщині. Поранень зазнали 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували.

Звільнена територія Херсонської області перебуває під постійним вогнем окупантів. За минулу добу росіяни здійснили 42 обстріли регіону, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. В результаті атаки дві людини дістали поранення.

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