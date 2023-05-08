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​За минулу добу росіяни 40 разів обстріляли Херсонщиину, двоє поранених

Окупанти випустили 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

​За минулу добу росіяни 40 разів обстріляли Херсонщиину, двоє поранених
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Російські окупанти за добу здійснили 42 обстріли Херсонської області. В результаті дві людини дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив - 42 обстріли, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів... Через російську агресію двоє людей отримали поранення", - написав він.

Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Також снаряди влучили по території заводу в Херсоні.

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Із деокупованої території області евакуйовано сімох осіб.

Нагадаємо, вчора російська авіація обстріляла село Кізомис Херсонської області. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Цивільні люди не постраждали.

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