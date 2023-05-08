На Львівщині зареєструвались майже 240 тисяч переселенців, понад 68 тисяч із них – діти

У Львівській області зареєструвались понад 237 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Понад 68 тисяч із них – це діти.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

"Як вимушено переміщені особи на Львівщині у Єдиній інформаційній базі даних зареєструвалось понад 237 тисяч осіб. З них більше ніж 68 тисяч – діти", – зазначив він.

Голова ОВА зазначив, що реальна кількість ВПО в області більша, бо деякі люди не реєструвались.

Нагадаємо, в квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3054-IX щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії.

6 травня в Україні запрацював новий застосунок "ТурБОТа про ВПО": чатбот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в громади.