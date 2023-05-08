У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
У Росії невідомі підірвали авто з терористом-пропагандистом Прилєпіним
Буданов: "Ми будемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України"
Буданов: "Ми будемо вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України"
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування (оновлено)
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
Російська авіація знову атакує Херсонщину, зафіксовано чотири “прильоти” керованих авіабомб
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем, − прикордонники
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Нова епоха світу: Чарльза III коронують. Все, що ви маєте про це знати
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
Росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області
ГоловнаСуспільствоВійна

На Львівщині зареєструвались майже 240 тисяч переселенців, понад 68 тисяч із них – діти

Реальна кількість ВПО в області значно більша.

На Львівщині зареєструвались майже 240 тисяч переселенців, понад 68 тисяч із них – діти
Фото: Владислав Содель

У Львівській області зареєструвались понад 237 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Понад 68 тисяч із них – це діти.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

"Як вимушено переміщені особи на Львівщині у Єдиній інформаційній базі даних зареєструвалось понад 237 тисяч осіб. З них більше ніж 68 тисяч – діти", – зазначив він.

Голова ОВА зазначив, що реальна кількість ВПО в області більша, бо деякі люди не реєструвались.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, в квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3054-IX щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії. 

6 травня в Україні запрацював новий застосунок "ТурБОТа про ВПО": чатбот покликаний допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися в громади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies