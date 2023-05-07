На Херсонщині окупанти відбирають у місцевих катери

На окупованому лівому березі Херсонської області представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Таким чином росіяни намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях армії РФ.

“Наразі на ТОТ півдня України окупанти мають проблеми з логістикою. За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують під приводом евакуації жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів захоплених територій Запорізької області. Військовослужбовці РФ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.