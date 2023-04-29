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В Україні спростили реєстрацію місця проживання для осіб, чиє житло розташоване на ТОТ або у зоні бойових дій

Відповідний закон спростить доступ зазначених осіб до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг.

В Україні спростили реєстрацію місця проживання для осіб, чиє житло розташоване на ТОТ або у зоні бойових дій
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Aris Messinis

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3054-IX щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, чиї рекомендації були враховані у прийнятому документі.

Відтепер особа, місце проживання якої зареєстроване або задеклароване в житлі, розташованому на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Такі особи можуть оформити, обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, вклеїти фото при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України, звернувшись до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сферах міграції (імміграції та еміграції);

Закон № 3054-IX також передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей-переселенців:

  • на період тимчасової окупації місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи інших законних представників, або ж одного з них, з ким мешкає дитина;
  • у разі, якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким мешкає дитина.

Зазначається, що цей закон сприятиме захисту прав громадян України, в тому числі дітей, і спростить їхній доступ до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг.

Нагадаємо, у лютому в Україні створили держреєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Законом також передбачили порядок компенсації від держави.

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