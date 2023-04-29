В Україні залишаються підтопленими 624 дворогосподарства

В Україні станом на ранок суботи, 29 квітня, залишаються підтопленими 624 дворогосподарства та 105 будинків.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень.
За даними ДСНС, залишаються підтопленими 624 дворогосподарства, зокрема:
- у Чернігівській області – 378,
- Черкаській – 120,
- Дніпропетровській – 59,
- Полтавській – 35,
- Кіровоградській – 25
- Київській – 7.
Також підтоплені 105 будинків, зокрема:
- у Черкаській області – 39,
- Дніпропетровській – 39,
- Кіровоградській – 25,
- Чернігівській – 2.
Крім того, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19 тис. 321 га сільськогосподарських угідь. Також порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області.
Нагадаємо, що станом на ранок 29 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля мосту «Метро» майже не змінився, додано лише +1 см (9291 см).