В Україні залишаються підтопленими 624 дворогосподарства

В Україні станом на ранок суботи, 29 квітня, залишаються підтопленими 624 дворогосподарства та 105 будинків.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень.

За даними ДСНС, залишаються підтопленими 624 дворогосподарства, зокрема:

у Чернігівській області – 378,

Черкаській – 120,

Дніпропетровській – 59,

Полтавській – 35,

Кіровоградській – 25

Київській – 7.

Також підтоплені 105 будинків, зокрема:

у Черкаській області – 39,

Дніпропетровській – 39,

Кіровоградській – 25,

Чернігівській – 2.

Крім того, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19 тис. 321 га сільськогосподарських угідь. Також порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області.

Нагадаємо, що станом на ранок 29 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля мосту «Метро» майже не змінився, додано лише +1 см (9291 см).