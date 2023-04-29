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В Україні залишаються підтопленими 624 дворогосподарства

За останню добу помітна тенденція щодо зниження рівня води.

В Україні залишаються підтопленими 624 дворогосподарства
Фото: ДСНС

В Україні станом на ранок суботи, 29 квітня, залишаються підтопленими 624 дворогосподарства та 105 будинків.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. 

За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень. 

За даними ДСНС, залишаються підтопленими 624 дворогосподарства, зокрема: 

  • у Чернігівській області – 378, 
  • Черкаській – 120, 
  • Дніпропетровській – 59, 
  • Полтавській – 35, 
  • Кіровоградській – 25 
  • Київській – 7.

Також підтоплені 105 будинків, зокрема: 

  • у Черкаській області – 39, 
  • Дніпропетровській – 39, 
  • Кіровоградській – 25, 
  • Чернігівській – 2.

Крім того, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 19 тис. 321 га сільськогосподарських угідь. Також порушено транспортне сполучення до 31 населеного пункту Чернігівської області.

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Нагадаємо, що станом на ранок 29 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля мосту «Метро» майже не змінився, додано лише +1 см (9291 см). 

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