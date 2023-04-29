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Комісія у Києво-Печерській лаврі обстежила вже 11 зі 79 об'єктів заповідника

У понеділок, 1 травня, мають перевірити ще 10 об'єктів.

Комісія у Києво-Печерській лаврі обстежила вже 11 зі 79 об'єктів заповідника
Фото: скріншот відео

Комісія у Києво-Печерській лаврі обстежила вже 11 зі 79 об'єктів заповідника.

Про це в етері телемарафону повідомила голова комісії з приймання-передачі майна Києво-Печерської лаври Мар'яна Томин.

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Томин відзначила, що після рішення суду "стало працювати легше", однак доведеться повсюди носити із собою рішення Феміди, бо "у нас там доразу з'являються експерти у праві, які достеменно хочуть вивчити і ознайомитися з цією ухвалою".

"Але після непростих перемовин все таки ми маємо доступ до цих приміщень", - додала голова комісії.

"Станом на цей тиждень нам вдалося провести обстеження в повноцінному спокійному технологічному режимі 5 корпусів - це є 43-ій корпус (келії місцевого значення), 48-ий корпус (пам'ятка національного значення, Теплий храм). А також корпуси 54,56 і 57. Це теж три корпуси, два з яких є пам'ятками місцевого значення, одна є пам'яткою національного значення", - розповіла Томин.

Від початку роботи комісії обстежили 11 зі 79.

"Думаю, що з понеділка ми максимально інтенсифікуємося у своїй діяльності. Тобто, на понеділок у нас заплановано 10 об'єктів, і ми будемо так само рухатися з цим рішенням суду...", - додала Томин.

Голова комісії зазначила, що останні 5 об'єктів перебувають у задовільному стані.

"54 і 57 корпус - вони в дуже хорошому стані. Але це ті споруди, де перебувають представники монастиря... А попередні - думаю, ви бачили в якому стані 112-ий корпус - це те що нам вдавалося обстежити за таких непростих умов", - сказала Томин.

Нагадаємо, днями Господарський суд Києва постановив забезпечити безперешкодну роботу державної комісії в Києво-Печерській лаврі. 

Комісія МКІП виявила у Лаврі порушення протипожежної безпеки. Зокрема, зафіксували ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору в одному з корпусів Києво-Печерської лаври.

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