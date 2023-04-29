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​В Енергодарі почастішали випадки отруєння сурогатним алкоголем, серед жертв є жителі міста

"Коли від "пальонки" як мухи мруть самі окупанти - туди їм і дорога. Але випадки смертей за останній місяць є і серед місцевого населення", - розповів міський голова.

​В Енергодарі почастішали випадки отруєння сурогатним алкоголем, серед жертв є жителі міста
Фото: slovoidilo.ua

В Енергодарі почастішали випадки отруєння сурогатним алкоголем.

Як розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов, алкоголь завезли в місто великою партією або "женуть десь поруч, прямо у підвалах".

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За його словами, якщо масові випадки отруєнь раніше фіксували Росії, то тепер подібні ситуації все частіше трапляються і на окупованих територіях.

"Коли від "пальонки" як мухи мруть самі окупанти - туди їм і дорога. Але випадки смертей за останній місяць є і серед місцевого населення. Тож будьте обережні і не купуйте продукцію, якість якої ви ніяк не можете перевірити", - наголосив Орлов.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що у підрозділах росармії, які воюють в Україні, фіксують тотальне п’янство.

Також російські загарбники розповідають у приватних бесідах, що в їхніх підрозділах багато військових виготовляють самогон, постійно п'яні і нічого не роблять.

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