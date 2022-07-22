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Росіяни розповідають про втрати, анархію, корупцію, алкоголізм у своїх підрозділах і концтабір в ОРДЛО

"Всіх трьох поранило. І ми їх вивезли в госпіталь. Потім вернулися на те ж місце з другим екіпажем. Там мінами закидало..."

Росіяни розповідають про втрати, анархію, корупцію, алкоголізм у своїх підрозділах і концтабір в ОРДЛО
Фото: Генштаб

Російські загарбники розповідають у приватних бесідах, що в їхніх підрозділах багато військових виготовляють самогон, постійно п'яні і нічого не роблять.

Про це йдеться в одній із таких перехоплених розмов, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Один із рашистів розповів, що в армії процвітає корупція та анархія.

Тим солдатам, які відмовляються воювати в Україні, командування погрожує засланням в концтабір, який розташований в ОРЛО (тимчасово окупованих регіонах Луганщини). Кільканадцять уже відбувають покарання.

Також окупанти скаржаться на втрати від обстрілів українських захисників. 

"Ми стояли там, два танки поряд. Ліворуч наш, праворуч Льоші типу і Павла. Всіх трьох поранило. І ми їх вивезли в госпіталь. Потім вернулися на те ж місце з другим екіпажем. Там мінами закидало... Приїхали – праворуч там командира вбило, теж привезли вчора..." – розповів росіянин.

Від таких втрат чимало окупантів думають над тим, аби відмовитися від участі у війні. 

Нагадаємо, нині стало відомо, що ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон.

З початку війни по 22 липня російська армія втратила в Україні близько 39 000 військових. Тільки за минулу добу окупантів поменшало на 150 осіб.

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