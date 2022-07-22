​Росіяни намагаються “патріотично виховувати” українців на окупованій Херсонщині

Активно створюються “громадські організації”, до яких мешканців Херсонської області залучають примусово.

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді і старшого покоління.

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міноборони України.

Зазначається, що одним з головних елементів цієї політики стало так зване “військово-патріотичне виховання”. З цією метою активно формуються “громадські організації” на кшталт “Молоді будівельники Херсонської області”, “Молодь Херсона” тощо. Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру.

Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій “Союз матерів Херсонської області”, “Організація ветеранів Херсонської області”.

“Щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому “Міносвіти РФ” проєкті “Твій крок” (Твой шаг)”, – йдеться у повідомленні.

У “Федеральному агентстві зі справ молоді РФ” анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів “Планета великих змін” (Планета больших перемен) та “Велика зміна” (Большая перемена).

На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху “Юнармія” 31 липня “юнармійці” з “ДНР” візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила колаборанта, який допоміг агресору перекинути залізницею бронетехніку з Криму до Херсонщини.