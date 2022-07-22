Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації на Донбасі перед захопленням Слов'янська і Бахмута, – ISW
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
ЗСУ завдали удару по окупантах у Скадовську, - Стратком
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Угруповання чорноморського флоту ворога зменшилося
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Держдеп США прокоментував заяви Лаврова про “зміну географічних завдань” у війні
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Росіяни обстріляли густонаселений район Харкова. Загинули троє людей, поранено понад 20 (оновлено)
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Байден проти Путіна: як США та Росія формують коаліції на Близькому Сході
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Російські втрати в Україні складають приблизно 15 тисяч військових, – директор ЦРУ
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
Жителі Миколаївщини відмовляються від винагороди за надання інформації про коригувальників вогню, − Віталій Кім
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни намагаються “патріотично виховувати” українців на окупованій Херсонщині

Активно створюються “громадські організації”, до яких мешканців Херсонської області залучають примусово.

​Росіяни намагаються “патріотично виховувати” українців на окупованій Херсонщині
Фото: ГУР Міноборони України у Telegram

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді і старшого покоління.

Про це повідомляє у Telegram ГУР Міноборони України.

Зазначається, що одним з головних елементів цієї політики стало так зване “військово-патріотичне виховання”. З цією метою активно формуються “громадські організації” на кшталт “Молоді будівельники Херсонської області”, “Молодь Херсона” тощо. Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру.

Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій “Союз матерів Херсонської області”, “Організація ветеранів Херсонської області”.

“Щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому “Міносвіти РФ” проєкті “Твій крок” (Твой шаг)”, – йдеться у повідомленні.

У “Федеральному агентстві зі справ молоді РФ” анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів “Планета великих змін” (Планета больших перемен) та “Велика зміна” (Большая перемена).

На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху “Юнармія” 31 липня “юнармійці” з “ДНР” візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила колаборанта, який допоміг агресору перекинути залізницею бронетехніку з Криму до Херсонщини.

 

 

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також