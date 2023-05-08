ЗСУ знищили вже майже 195 тисяч російських окупантів, – Генштаб

За минулу добу росіяни втратили ще 540 військових, сім танків та 42 безпілотники.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні майже 195 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – 194970 (+540) осіб ліквідовано

танків – 3730 (+7)

бойових броньованих машин – 7253 (+5)

артилерійських систем – 3018 (+8)

РСЗВ – 554 (+0)

засоби ППО – 306 (+0)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),

крилаті ракети – 947

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6)

спеціальна техніка – 384 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київщину з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область) ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього було застосовано 35 ударних безпілотників. Усі збиті силами ППО.

Також близько опівночі окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього було здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань пізніше овідомить місцева військова адміністрація.