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ЗСУ знищили вже майже 195 тисяч російських окупантів, – Генштаб

За минулу добу росіяни втратили ще 540 військових, сім танків та 42 безпілотники.

ЗСУ знищили вже майже 195 тисяч російських окупантів, – Генштаб
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні майже 195 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – 194970 (+540) осіб ліквідовано
  • танків – 3730 (+7)
  • бойових броньованих машин – 7253 (+5)
  • артилерійських систем – 3018 (+8)
  • РСЗВ – 554 (+0)
  • засоби ППО – 306 (+0)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
  • крилаті ракети – 947
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6)
  • спеціальна техніка – 384 (+4).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київщину з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область) ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього було застосовано 35 ударних безпілотників. Усі збиті силами ППО.

Також близько опівночі окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього було здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань пізніше овідомить місцева військова адміністрація.

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