ЗСУ знищили вже майже 195 тисяч російських окупантів, – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні майже 195 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – 194970 (+540) осіб ліквідовано
- танків – 3730 (+7)
- бойових броньованих машин – 7253 (+5)
- артилерійських систем – 3018 (+8)
- РСЗВ – 554 (+0)
- засоби ППО – 306 (+0)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
- крилаті ракети – 947
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6)
- спеціальна техніка – 384 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, в ніч на 8 травня росіяни атакували Київщину з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область) ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього було застосовано 35 ударних безпілотників. Усі збиті силами ППО.
Також близько опівночі окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього було здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань пізніше овідомить місцева військова адміністрація.