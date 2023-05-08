Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

У ніч на 8 травня росіяни атакували Київщину з північного напрямку – аеродром Сеща (Брянська область) ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього було застосовано 35 ударних безпілотників.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, знищено усі 35 «Shahed-136/131»", – йдеться в повідомленні.

Разом із тим, у командуванні наголосили, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечного перебування там, де працює ППО.

Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

"Уламки зенітних ракет та уражених БпЛА обов’язково повертаються на землю! Тож бережіть себе та своїх рідних", – зазначили військові.

Також повідомляється, що близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань пізніше повідомить місцева військова адміністрація.

Нагадаємо, раніше в КМВА також повідомили, що в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів.

Останнім часом росіяни використовують багато безпілотників. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог таким чином виснажує українську ППО, змушуючи викривати свої позиції.

У суботу 6 травня сили протиповітряної оборони знищили п’ять російських безпілотників. А протягом доби 5 травня ЗСУ знищили 14 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.