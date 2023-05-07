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Учора сили ППО знищили п’ять російських безпілотників

Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту.

Учора сили ППО знищили п’ять російських безпілотників
Знищений безпілотник "Ланцет", ілюстративне фото
Фото: facebook.com/kpszsu

У суботу 6 травня сили протиповітряної оборони знищили п’ять російських безпілотників.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

“Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу “Ланцет”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби 5 травня Збройні сили знищили 14 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Останнім часом росіяни використовують багато безпілотників. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог, знаючи, що БПЛА будуть знищені, таким чином виснажує українську ППО, змушуючи викривати свої позиції.

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