Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що так звана “евакуація” спровокувала шалену паніку і не менш шалені черги.

На КПП "Чонгар" при в’їзді до Криму утворилися черги автомобілів через оголошену окупантами евакуацію.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Окупанти догралися в “евакуацію”: спровокували шалену паніку і не менш шалені черги. Фото “без слів” на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму”, - написав мер.

За його даниим, військові та власники спецперепусток - поза чергою. Вантажівки з награбованим - в окремій черзі. А тисячам легкових авто - мінімум 5 годин очікування.

Фото: Telegram/Іван Федоров

Фото: Telegram/Іван Федоров

Нагадаємо, росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області. Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося ховати їх.

Як відомо, зранку 6 травня до окупованого Бердянська заїхали "евакуаційні автобуси". За попередніми даними, людей, вивезених з окупованих територій Запорізької області, розселили на базах відпочинку. З цивільними була третина автобусів, а решта - з військовими росіянами.

Як відомо, майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни хочуть "переселити" углиб регіону.

Також війська РФ посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Запорізької області.