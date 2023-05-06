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Окупанти під прикриттям живого щита вивозили своїх солдатів до Бердянська

З цивільними була третина автобусів, а решта - з військовими росіянами.

Окупанти під прикриттям живого щита вивозили своїх солдатів до Бердянська
Фото: змі окупантів

Зранку 6 травня до окупованого Бердянська заїхали "евакуаційні автобуси". За попередніми даними, людей, вивезених з окупованих територій Запорізької області, розселили на базах відпочинку.

Про це повідомляє телеграм-канал Бердянської міської військової адміністрації.

"Але ми маємо свідчення, які вказують на те, що ця евакуація цивільних могла бути прикриттям. У Токмаку у батьків вимагали щось на кшталт довіреності на дитину - дітей саджали в окремі автобуси. Жінок та невелику кількість чоловіків - до іншого автобуса. При цьому, з цивільними була лише третина автобусів, а решта - з військовими росіянами. Мирне населення заїхало до Бердянська, а армію загарбника повезли в бік Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

У МВА заявили, що є підстави вважати, що окупанти під прикриттям живого щита вивозили своїх солдатів.

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Нагадаємо, що майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни хочуть "переселити" углиб регіону.

Також війська РФ посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

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