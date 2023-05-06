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В Україні 7 травня очікується прохолодна погода

У Києві без опадів.

У західних областях України 7 травня очікується помірний, місцями значний дощ; на решті територій невелика хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті 15-20° (на високогір'ї Карпат вночі та вдень 2-7° тепла).

У Житомирській та Вінницькій областях місцями буде короткочасний дощ; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на Чернігівщині та Сумщині - сильні заморозки в повітрі 0-3°, на півдні країни 4-9° тепла, температура вдень 9-14°, у південній та південно-східній частинах 15-20°,

Вітер північно-східний, на заході країни - східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 7 травня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 7 травня найвища температура вдень була 29,2° у 1907, 1969 рр., найнижча – вночі 0,4° у 1886 р.

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