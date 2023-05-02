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Окупанти посилюють поліцейський режим у Запорізькій області

Цивільним без місцевої реєстрації заборонили в’їзд в деякі населені пункти.

Окупанти посилюють поліцейський режим у Запорізькій області
Фото: EPA/UPG

Війська РФ посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацький загарбники заборонили в'їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

У Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми із стільниковим зв'язком російських операторів на відміну від сталого зв'язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ цей факт пояснює результатами ударів, які завдають Збройні сили України.

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Нагадаємо, співробітники ФСБ у цивільному шукають нелояльне населення на окупованих територіях. 

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