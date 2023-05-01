Суд призначив підозрюваній у рейдерстві на Одещині родичці нардепа Гончаренка заставу у 8 млн гривень

Суд відправив в СІЗО під заставу 8 млн гривень за підозрою у рейдерстві троюрідну сестру нардепа Олексія Гончаренка через його політичну діяльність, запевняє народний депутат від “Європейської Солідарності”.

“ За те, що я намагаюсь боротись за військові виплати, за те, що піднімаю питання строковиків, відпусток і взагалі критикую Єрмака”, – уточнив Гончаренко.

Нардеп вважає, що матір чотирьох неповнолітніх дітей можна було б відправили під домашній арешт.

Він наголосив, що політичний тиск на нього здійснюється, оскільки скоро буде засідання парламенту, де мають розглядати повернення виплат 30 тис. військовим.

Як раніше повідомляло СБУ, депутат Одеської облради та його дружина намагались заволодіти приміщеннями АТ “Укрпошта” поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли вони у складі організованої злочинної групи.