Що більше української влучності, що більше української взаємопідтримки, то швидше російське зло буде знищене.

Цей понеділок і новий тиждень президент почав із годинної наради з усіма рівнями управління державою та захистом - головою уряду, міністрами, Офісом президента. Також доповідали Головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим”, -запевнив президент.

Також розглядали питання зброї та снарядів та ситуацію на поки що окупованій території й протидія Росії.

Володимир Зеленський нагадав про село Лизунівка на Чернігівщині, де російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу і забрала життя хлопця 2009 року народження.

Також у Павлограді Дніпропетровської області ракети росіян забрали життя двох людей, ще сорок людей отримали допомогу після поранень і травмувань.

“На кожен такий удар російські окупанти отримають нашу відповідь. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують щодня й щоночі. Які захищають наші позиції, відбивають російські штурми, допомагають своїм вогнем побратимам, хто поруч на позиціях, і по максимуму знищують окупанта. Що більше української влучності, що більше української взаємопідтримки, то швидше російське зло буде знищене”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський також провів сьогодні телефонні переговори з премʼєр-міністром Канади Трюдо та премʼєр-міністром Нової Зеландії Гіпкінсом.

“Сьогодні – вже десята річниця з дня заснування однієї зі славетних українських військових частин, а саме – 140-го окремого центру спеціальних операцій. Це дуже майстерні воїни – рішучі, міцні та надзвичайно досвідчені. Вони брали участь в обороні та звільненні Київщини – Бучі, Гостомеля, Бородянки та інших міст і сіл, Харківщини – Ізюма, Чугуєва. Виконували стратегічно важливі місії на південних напрямках, потужно билися проти окупантів на Донбасі. Дякую вам, воїни!”, - підсумував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс у парламент два проєкти законів, які стосуються продовження строку дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації.