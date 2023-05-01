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Окупанти обстріляли школу на Чернігівщині, загинула дитина (оновлено)

Інформація про потерпілих уточнюється.

Окупанти обстріляли школу на Чернігівщині, загинула дитина (оновлено)
Фото: ОК "Північ"

Російські окупаційні війська влучили в освітній заклад у Чернігівській області. 

Внаслідок обстрілу загинула дитина, заявив керівник ОВА Вячеслав Чаус у Telegram.

"Зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється", - наголосив Чаус.

Оновлено. У Оперативному командуванні "Північ" повідомили деталі російського обстрілу.

"Близько 14:50 зафіксовано пуски 2 керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по селу Лизунівка. Внаслідок авіаудару загинула 1 дитина (2009 р.н.) та, попередньо, поранено ще 2 цивільних осіб. Також частково зруйновано будівлю школи (непрацююча) та пошкоджені приватні будинки. Інформація про втрати та пошкодження уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

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За словами Чауса, окупанти почали частіше завдавати авіаційних ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. 

Російські війська вдень 30 квітня випустили ракети з гелікоптера в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області - зафіксовано два приходи.

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