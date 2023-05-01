Сьогодні близько 11:30 російські військові нанесли авіаудари по місту Гуляйполе Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, за процесуального керівництва Пологівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, 1 травня 2023 року близько 11:30 російські військові нанесли авіаційні удари по місту Гуляйполе Пологівського району. Три людини отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки частково зруйновані приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджена автівка. Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, у неділю 30 квітня російська армія завдала ракетного удару по місту Оріхів Запорізької області.