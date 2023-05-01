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“Зливав” окупантам інформацію про оборону заводів на Одещині, – СБУ затримала інформатора

Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі.

“Зливав” окупантам інформацію про оборону заводів на Одещині, – СБУ затримала інформатора
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного прихильника рашизму, який передавав до РФ локації Сил оборони та промислових об’єктів в Одеській області.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

За даними слідства, зловмисник передавав своїм знайомим-громадянам Росії координати критичної інфраструктури на території підприємства. Також він “зливав” до країни-агресора детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту промислового об’єкта. Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів.

Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, СБУ затримала ще одного ворожого інформатора у ході контрдиверсійних заходів на Одещині. Зловмисник поширював інформацію про місця розташування підрозділів ЗСУ і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси.

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