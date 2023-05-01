У британському парламенті пропонують проводити “економічний Рамштайн” для підтримки України

Санкції не мали такого великого впливу на економіку Росії, як прогнозували західні країни.

Голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад британського парламенту, консерварторка Алісія Кернс підтримує проведення “економічного Рамштайну” за участі тих, хто бореться за свободу України.

Про це вона написала у Твіттері.

Кернс вставила у свій твіт посилання на аналіз головного економіста Інституту міжнародних фінансів Робіна Брукса, який показує, що санкції не мали такого великого впливу на економіку Росії, як прогнозували західні країни.

“Зрозуміло, що нам не вдалося належним чином фінансово задушити військову машину Путіна, і ми повинні завадити йому фінансувати свої атаки на мирних жителів. Ми можемо зробити це, лише якщо мобілізуємося як уряди для координації економічної та військової діяльності”, − зазначила депутатка.

This highly detailed thread gives even more credence to the need for an 'Economic "Ramstein"' of those fighting for Ukraine's freedom.



It's clear we have failed to adequately financially suffocate Putin's war machine, and we must prevent him being able to fund his attacks on… https://t.co/APYdvdNTCl — Alicia Kearns MP (@aliciakearns) May 1, 2023

Рамштайн – військова база США в Німеччині, де відбуваються засідання Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що 11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня.