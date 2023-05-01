У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера
У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar
Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія звела лінію оборони не лише на окупованих територіях, а й у своїх областях, – МО Британії

Захист підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти серйозного прориву.

Росія звела лінію оборони не лише на окупованих територіях, а й у своїх областях, – МО Британії
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

З літа 2022 року Росія будувала одні з наймасштабніших за декілька десятиліть по всьому світу військово-оборонних споруд. Вони розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, а й глибоко в окупованій території.

Про це йдеться у звіті розвідки, що опублікований Міністерством оборони Великої Британії. Там додали, що зображення показують особливі зусилля РФ щодо укріплення північного кордону окупованого Криму, зокрема з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка.

"Росія також вирила сотні миль траншей у межах міжнародно визнаної російської території, зокрема в Білгородській та Курській областях", – йдеться у повідомленні. 

Захист підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти серйозного прориву.

Нагадаємо, російські сили вивели бронетехніку з ключової військової бази на півночі Криму, розташованої біля села Медведівка. Ця база розміщена не так далеко від межі з Херсонською області. Причина переміщення точно невідома, але раніше окупаційна "влада" Криму озвучувала побоювання через український контрнаступ – так званий губернатор говорив, що час зводити оборонні споруди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies