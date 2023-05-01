Росія звела лінію оборони не лише на окупованих територіях, а й у своїх областях, – МО Британії

Захист підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти серйозного прориву.

З літа 2022 року Росія будувала одні з наймасштабніших за декілька десятиліть по всьому світу військово-оборонних споруд. Вони розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, а й глибоко в окупованій території.

Про це йдеться у звіті розвідки, що опублікований Міністерством оборони Великої Британії. Там додали, що зображення показують особливі зусилля РФ щодо укріплення північного кордону окупованого Криму, зокрема з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка.

"Росія також вирила сотні миль траншей у межах міжнародно визнаної російської території, зокрема в Білгородській та Курській областях", – йдеться у повідомленні.

Захист підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти серйозного прориву.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PRlzMJHXoX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2023

Нагадаємо, російські сили вивели бронетехніку з ключової військової бази на півночі Криму, розташованої біля села Медведівка. Ця база розміщена не так далеко від межі з Херсонською області. Причина переміщення точно невідома, але раніше окупаційна "влада" Криму озвучувала побоювання через український контрнаступ – так званий губернатор говорив, що час зводити оборонні споруди.