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Минулої доби росіяни випустили 163 снаряди по Херсонщині. Загинула 1 людина, троє зазнали поранень

Місто Херсон ворог обстріляв вісім разів.

Минулої доби росіяни випустили 163 снаряди по Херсонщині. Загинула 1 людина, троє зазнали поранень
Фото: скріншот відео

За минулу добу російські війська здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв вісім разів.

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Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона. Внаслідок обстрілів одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.

Також повідомляється, що з деокупованої території області було евакуйовано 62 особи.

Нагадаємо, протягом суботи, 29 квітня, російська армія 27 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

У неділю, 30 квітня, росіяни обстріляли Білозерку. Через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. Також окупанти обстріляли Одрадокам'янку Тягинської громади. Є влучання у житловий будинок, внаслідок якого загинула 58-річна жінка.

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