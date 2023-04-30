У Павлограді пролунали вибухи

Ввечері 30 квітня під час повітряної тривоги у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомив Суспільному міський голова Анатолій Вершина.

Водночас влада міста закликала жителів Павлограда перебувати в укриттях.

“Люди, не вештайтесь містом, перебувайте у безпечних місцях, якщо ви хочете з кимось побачитись, то краще просто зателефонуйте. Тривога триває! Турбуйтесь про власну безпеку! Чекаємо на офіційну інформацію”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом неділі 30 квітня ворог двічі бив з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.