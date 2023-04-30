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У Павлограді пролунали вибухи

Інформація уточнюється.

У Павлограді пролунали вибухи
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Євген Євтушенко

Ввечері 30 квітня під час повітряної тривоги у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомив Суспільному міський голова Анатолій Вершина.

Водночас влада міста закликала жителів Павлограда перебувати в укриттях.

“Люди, не вештайтесь містом, перебувайте у безпечних місцях, якщо ви хочете з кимось побачитись, то краще просто зателефонуйте. Тривога триває! Турбуйтесь про власну безпеку! Чекаємо на офіційну інформацію”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, протягом неділі 30 квітня ворог двічі бив з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

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