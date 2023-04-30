На півдні ворог перебуває в обороні, схід залишається епіцентром бойових дій, – Маляр

Заступниця міністра оборони розповіла про ситуацію на фронті за підсумками тижня.

Протягом тижня, що минає, схід України залишався епіцентром бойових дій. На півночі з боку Білорусі ознак формування наступальних угруповань не виявлено, однак в самій Білорусі продовжують знаходитись підрозділи збройних сил РФ.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, у прикордонних районах Росії ворог продовжує утримувати певну кількість військ та здійснювати мінометні та артилерійські обстріли. На півдні ворог перебуває в обороні.

"Наступ ворога протягом тижня триває на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському", – додала заступниця міністра.

На Лиманському напрямку ворог періодично знижує активність, оскільки зазнає невдач через активну оборону українських військ.

"Протягом тижня на певних ділянках ворог мав незначний успіх, але втрачені позиції наші оборонці повернули", – зауважила Маляр.

Найгарячіше зараз у Бахмуті та Мар’їнці. На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати.

"В самому місті Бахмут тривають запеклі бої. Ворогу не вдається взяти місто під контроль попри те, що він кинув у бій всі свої ресурси та подекуди мав успіх. Наші бійці відбивають численні атаки та на певних ділянках контратакують. Оборона Бахмута з покладеними на неї військовими задачами справляється", – підсумувала Маляр.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч у розширеному форматі із верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.