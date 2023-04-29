Проведемо роботу у тих ВЛК на сході, які незадовільно працюють, - Маляр

За її словами, проблеми у ВЛК пов'язані з тим, що система обслуговувала значно меншу кількість людей.

За результатами перевірки Міністерства оборони, у тих військово-лікарських комісіях на сході, які незадовільно працюють, будуть вирішені проблемні питання.

Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала у Facebook.

"Разом з Командувачкою медичних сил Тетяною Остащенко перевірили роботу ВЛК (військово-лікарських комісій) в районах бойових дій. Зараз триває процес модернізації роботи військово-лікарських комісій. Ситуація в кожній окремій ВЛК різна. Десь є черги, десь - пусті коридори. По роботі деяких ВЛК військовослужбовці скаржаться, по інших - нарікань немає", - написала вона.

За її словами, проблеми у роботі ВЛК пов'язані з тим, що система до повномасштабного вторгнення обслуговувала значно меншу кількість людей і зовсім в інших умовах.

"Зараз створені додаткові ВЛК у фронтових районах. За результатами перевірки, у тих ВЛК на сході, які незадовільно працюють і на які є скарги, буде проведена робота та будуть вирішені проблемні питання", - додала заступник міністра.

Раніше повідомлялось, що ВЛК переведуть на роботу з електронними чергами.

Віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв про запровадження електронного документообігу під час реформи ВЛК. Йшлося про ідею запровадити медичну інформаційну систему у кожен шпиталь.

Нещодавно МОЗ заявило, що військово-лікарські комісії будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.