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Перші зміни у роботі військово-лікарських комісій будуть через пів року, - Федоров

Елементом цієї реформи має стати цифровізація шпиталів.

Перші зміни у роботі військово-лікарських комісій будуть через пів року, - Федоров
Михайло Федоров
Фото: LB.ua

Перші результати реформи роботи військово-лікарської комісії українці зможуть побачити уже через пів року.

Про це повідомив віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Радіо Свобода.

«Ми провели вже дві зустрічі. У нас є вже конкретна дорожня карта, що потрібно зробити. Я думаю, що за пів року буде дуже відчутний результат. Ми поки що говоримо про те, що якраз не військові поранені повинні з лікарні повертатися у військову частину, щоб взяти документ, а потім йти в третє місце, а це буде електронний документообіг. Буде впроваджуватися медична інформаційна система у кожен шпиталь. Дані будуть бігати замість військових», – зазначив міністр.

За його словами, найголовнішим елементом цієї реформи має стати цифровізація шпиталів і впровадження медичної інформаційної системи.

«Наприклад, потрібно три тисячі комп’ютерів, потрібно навчити персонал, потрібно пройти певний шлях доопрацювання інформаційно-медичної системи. Тобто це велике операційне навантаження на різні міністерства і команди», – розповів Федоров.

Нагадаємо, що 31 січня Міністерство цифрової трансформації анонсувало, що спільно з Міноборони, Мінсоцполітики та Мінветеранів розробили план з цифровізації військово-медичної комісії.

Також Служба безпеки спільно з ДБР викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України.

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