Leopard 2 Україна, ймовірно, отримає навесні, - прем’єр Португалії

Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2. Танки Україна, ймовірно, отримає навесні.

Про це повідомляє Diario de Noticias з посиланням на заяву прем'єра Португалії Антоніу Кошта.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість відмовитися від деяких наших танків. Я знаю, скільки саме танків буде (відправлено в Україну, - ред.), але про це буде оголошено у відповідний час", - сказав він.

За його словами, відправлення танків в Україну не поставить під загрозу національний військовий потенціал. Зараз Португалія працює з Німеччиною, щоб "дозволити операцію з постачання запчастин з метою завершення відновлення деяких бойових машин, які не були в строю".

Кошта зазначив, що танки Україна, ймовірно, отримає навесні, бо "рух, який відбувається в Європі, полягає в тому, щоб мати можливість мати ці засоби до кінця березня".

20 січня стало відомо, що Португалія надасть Україні бронемашини, боєприпаси, потужні генератори і медобладнання.