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Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини загинула жінка

Важкого поранення зазнав чоловік.

Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: Медіацентр Україна

Сьогодні вдень російська армія вкотре обстріляла Білозерку Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти також обстріляли Одрадокам'янку Тягинської громади. Є влучання у житловий будинок, внаслідок якого загинула 58-річна жінка.

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Нагадаємо, протягом суботи, 29 квітня, російська армія 27 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

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