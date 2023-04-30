Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини загинула жінка

Сьогодні вдень російська армія вкотре обстріляла Білозерку Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти також обстріляли Одрадокам'янку Тягинської громади. Є влучання у житловий будинок, внаслідок якого загинула 58-річна жінка.

Нагадаємо, протягом суботи, 29 квітня, російська армія 27 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.