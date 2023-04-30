Валерій Залужний зустрівся з головнокомандувачем сил НАТО в Європі Крістофером Каволі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч у розширеному форматі із верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

Згідно з повідомленням, на зустрічі головнокомандувачі предметно обговорили широке коло важливих для ЗСУ питань. За словами Залужного, він детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту.

"Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету – підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", – зазначив Залужний.

Співрозмовники окремо зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки.

"Наголосив на необхідності надання Україні широкого спектра озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

На зустрічі також обговорили питання підготовки українських захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.

Нагадаємо, 27 квітня Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Обʼєднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.