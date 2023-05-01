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ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний

Росіяни влаштували чергову атаку з Каспійського моря, били також із Мурманської області. 

Цієї ночі протиповітряна оборона України знищила 15 із 18 запущених росіянами ракет. 

Ворог випустив їх близько 02:30 ночі із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Про це в Telegram повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15!" – зазначив він. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

За даними КМВА, однією з цілей нічної атаки був Київ. Захисники знищили всі помічені в повітряному просторі цілі, влучань немає. 

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