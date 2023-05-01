ПАР просить Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС улітку, − ЗМІ

Влада ПАР просить Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, який відбудеться у місті Дурбан у Південній Африці у серпні.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на південноафриканську газету Sunday Times.
Причиною цьому є ордер на арешт російського президента, який видав Міжнародний кримінальний суд за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні.
Південно-Африканська республіка входить до країн, які підписали Римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС.
"У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати”, − сказав представник уряду ПАР.
Газета зазначає, що минулого тижня президент Південної Африки Сиріл Рамапоса призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віцепрезидентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Володимира Путіна.
На думку співрозмовника видання, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті з відеозв'язку з Москви.
Неназвані високопосадовці підтвердили виданню, що Преторія веде переговори з Москвою.
Наприкінці березня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення про участь президента Росії у саміті в Дурбані наразі немає.
Нагадаємо, минулого тижня Рамафоса попри попередні заяви повідомив, що ПАР не виходитиме з Міжнародного кримінального суду за кілька місяців до приїзду Путіна у країну.
Путін мав би відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті групи БРІКС, що складається з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.