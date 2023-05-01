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ПАР просить Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС улітку, − ЗМІ

Президент країни призначив спеціальний урядовий комітет, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера МКС на арешт лідера окупантів.

ПАР просить Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС улітку, − ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Влада ПАР просить Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, який відбудеться у місті Дурбан у Південній Африці у серпні.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на південноафриканську газету Sunday Times.

Причиною цьому є ордер на арешт російського президента, який видав Міжнародний кримінальний суд за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні. 

Південно-Африканська республіка входить до країн, які підписали Римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС.

"У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати”, − сказав представник уряду ПАР.

Газета зазначає, що минулого тижня президент Південної Африки Сиріл Рамапоса призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віцепрезидентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Володимира Путіна.

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На думку співрозмовника видання, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті з відеозв'язку з Москви.

Неназвані високопосадовці підтвердили виданню, що Преторія веде переговори з Москвою.

Наприкінці березня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення про участь президента Росії у саміті в Дурбані наразі немає.

Нагадаємо, минулого тижня Рамафоса попри попередні заяви повідомив, що ПАР не виходитиме з Міжнародного кримінального суду за кілька місяців до приїзду Путіна у країну. 

Путін мав би відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті групи БРІКС, що складається з Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.

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