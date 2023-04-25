Черговий пакет санкцій проти РФ буде введений не раніше другої половини травня, - МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що 11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Думаю, що питання буде закрито не раніше, ніж у другій половині травня. Чекати чогось швидше не можна", - сказав міністр.

Він зазначив, що до пакету можуть бути додані персональні санкції щодо представників російської системи правосуддя та тих, хто несе відповідальність за викрадення українських дітей.

Нагадаємо, декілька днів тому президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 40 фізичних та майже 400 юросіб. Також санкції запроваджено проти громадян Швейцарії, Ірану та Малі.

Раніше повідомлялось, що США і та інші партнери України обговорюють ідею заборони експорту до Росії. У трійці найбільших європейських експортерів товарів до Росії залишаються Німеччина, Італія та Польща.