Головне за ніч. Понеділок, 1 травня

Нічна масована ракетна ворожа атака, понад 36 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів.

Уночі Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку України – другу поспіль за останні три дні. Київ знову атакували ракетами та безпілотниками.

За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала близько трьох годин.

"Рашисти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються", – йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Станом на 7 ранку жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що цієї ночі протиповітряна оборона України знищила 15 із 18 запущених росіянами ракет.

Ворог випустив їх близько 02:30 ночі із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

"Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15!" – зазначив Залужний.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України минулої доби відбили на зазначених ділянках фронту понад 36 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Минулої доби противник завдав п'ятьох ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Крім того – 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу противника. Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 травня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 190 960 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі росіяни знову атакували ракетами Дніпропетровську область. Сім із них збила ППО, але є влучання в Павлоградському районі.

За оновленими даними, поранені 34 людини.

"У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів", – написав у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

У Вербківській громаді пошкоджено майже 40 будинків, у Юр’ївській – два. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

За уточненими даними від Офісу генерального прокурора, пʼятеро поранених – діти віком від 12 до 16 років.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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