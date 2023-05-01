Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)

Цієї ночі росіяни знову атакували Дніпропетровську область ракетами. Сім із них збила ППО, але є влучання в Павлоградському районі.

За уточненими даними, поранено 34 людини. Про це голова ОВА Сергій Лисак написав у Telegram.

"Наймолодшій дівчинці – лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно", – написав він.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Пошкоджено підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, пʼять магазинів.

У Вербківській громаді пошкоджено майже 40 будинків, у Юр’ївській – два. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

За уточненими даними від Офісу генерального прокурора, пʼятеро поранених – діти віком від 12 до 16 років.

Ворог бив по місту декілька разів: увечері 30 квітня, близько 22-ої години, та вранці 1 травня.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог здійснив і масовану ракетну атаку з авіації. ППО збила 15 із 18 ракет. Однією з цілей був Київ, влучань у столиці не зафіксовано.