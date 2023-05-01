Резніков назвав три компоненти, необхідні для контрнаступу

Для українського контрнаступу необхідні три речі: наявність необхідного озброєння, підготовлені захисники і забезпечення наступальних дій всіма необхідними речами.

Третій пункт включає постійне поновлення всіх витрат, від одягу до снарядів. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтервʼю в ефірі телемарафону.

"От три компоненти. І я вважаю, станом на сьогоднішній день, ми виходимо на фінішну пряму, коли можемо сказати: так, все готове. А далі вже за рішенням і за розумінням ситуації на полі бою, Генерального штабу, головкому і його команди буде зрозуміло, як, де і коли", – наголосив він.

Резніков додав, що це – війна ресурсів, і росіяни використовують десятиллітями накопичену зброю і боєприпаси. Раніше росіяни використовували до 60 000 пострілів на добу, але зараз це число зменшилося. Втім, для України питання боєприпасів стоїть гостро. Питання не стільки в кількості, скільки в якості артилерії.

Нагадаємо, минулого тижня Олексій Резніков зазначив, що підготовка до контрнаступу завершується. Крім отримати зброю та військову техніку, важливо також їх опанувати. Деякі навчальні програми ще тривають.