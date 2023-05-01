Укриття встановили в районі, де видають безкоштовні обіди.

У Херсоні встановили найбільше бетонне укриття в місті, яке має захистити місцевих мешканців від російських обстрілів.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Телеграмі.

Укриття встановили в районі, де найбільша скупченість людей і видають безкоштовні гарячі обіди.

"Встановлене укриття має високий ступінь захисту, який дає змогу почуватися там у відносній безпеці. Довжина споруди становить 9 метрів, товщина стін - 30 см", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу і ніч, 30 квітня, Росія здійснила 39 обстрілів у Херсонській області. В результаті одна людина загинула і троє, серед яких дитина, були поранені.