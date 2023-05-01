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Депутат Одеської облради разом з дружиною організували рейдерське захоплення землі біля моря

СБУ викрила зловмисників.

Депутат Одеської облради разом з дружиною організували рейдерське захоплення землі біля моря

Депутат Одеської облради та його дружина намагались заволодіти приміщеннями АТ “Укрпошта” поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли у складі організованої злочинної групи.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали “переоформлене” держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти привласненню державної нерухомості на десятки млн гривень.

Зараз будівлі і прилегла територія Укрпошти на чорноморському узбережжі повернуті у власність держпідприємства, а на земельні ділянки накладено арешт.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів депутата облради затримано та повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
  • чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави 24,5 млн гривень.

Дружині депутата та його помічнику повідомлено про підозру за фактом фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном та його легалізації, вчинене організованою групою за попередньою змовою.

Обох взято під варту з альтернативою застави у сумі 8 млн гривень.

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Нагадаємо, СБУ і НАБУ затримали "на гарячому" суддю-хабарницю одного із районних судів Одеси.

 

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