Служба безпеки і Національне антикорупційне бюро затримали "на гарячому" суддю-хабарницю одного із районних судів м. Одеси.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зловмисниця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень.

Правоохоронці задокументували факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у жителя і взяла першу частину хабара - $4 тисячі. Натомість вона мала ухвалити позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення судді про підозру в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, ВАКС засудив екссуддю з Дніпропетровська до 11 років позбавлення волі. Зловмисник вимагав хабар у розмірі $30 тисяч за "потрібне" судове рішення у кримінальному провадженні.

Також Антикорсуд визнав винним у хабарництві суддю Баришівського райсуду Київщини. Той отримав 8,5 року тюрми.