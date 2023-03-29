Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ГоловнаПраво

СБУ і НАБУ затримали "на гарячому" одеську суддю-хабарницю

Зловмисниця якраз отримувала першу частину хабара - чотири тисячі доларів.

СБУ і НАБУ затримали "на гарячому" одеську суддю-хабарницю
Фото: СБУ

Служба безпеки і Національне антикорупційне бюро затримали "на гарячому" суддю-хабарницю одного із районних судів м. Одеси.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Підписуйтесь на наш Google News

Зловмисниця організувала схему одержання хабарів за винесення "потрібних" судових рішень. 

Правоохоронці задокументували факт, коли суддя просила неправомірну вигоду у жителя і взяла першу частину хабара - $4 тисячі. Натомість вона мала ухвалити позитивне рішення у судовій справі щодо боргових зобов’язань.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення судді про підозру в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення судді про підозру. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, ВАКС засудив екссуддю з Дніпропетровська до 11 років позбавлення волі. Зловмисник вимагав хабар у розмірі $30 тисяч за "потрібне" судове рішення у кримінальному провадженні.

Також Антикорсуд визнав винним у хабарництві суддю Баришівського райсуду Київщини. Той отримав 8,5 року тюрми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також