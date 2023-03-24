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ВАКС обрав запобіжний захід одному з колишніх керівників Одеського припортового заводу

Антикорупційна прокуратура буде оскаржувати це рішення суду.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з колишніх виконувачів обов’язків директора "Одеського припортового заводу".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Підозрюваний є учасником злочинної організації, яка протягом 2019–2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Суд відмовив у триманні зловмисника під вартою та обрав йому запобіжний захід у вигляді 5 904 800 грн застави. Також суд поклав на особу низку процесуальних обов’язків.

Прокурор САП не погодився з таким рішенням суду та буде оскаржувати його до Апеляційної палати.

Нагадаємо, нині ВАКС відправив під варту колишнього радника голови Фонду держмайна. Підозрюваний також може внести 5,368 млн грн застави.

Днями НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна. До її складу входили на період 2019–2021 років тодішні голова Фонду державного майна України, наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор), радник голови ФДМУ, два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди), в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", два власники ТОВ - переможця аукціону на "ОПЗ", а також дві фізичні особи - співучасники злочину.

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