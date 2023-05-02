Поліцейські Київщини затримали підозрюваного у торгівлі вибуховими речовинами

Вдома у чоловіка також знайшли набої.

Правоохоронці затримали під час спроби продати корпуси гранат та запал жителя Фастова Київської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Днями працівники поліції затримали зловмисника під час реалізації двох корпусів гранат “РГН” та 1 запалу “УЗД”, - повідомили в поліції.

А під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили 30 набоїв калібру 5,45 мм.

Наразі чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування, зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері 28 квітня нетверезий чоловік вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні. Внаслідок вибуху травми отримали сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд.