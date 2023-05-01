На Київщині ліквідували залишки ракети окупантів

Рятувальники Київської області виявили та ліквідували залишки російської ракети Х-55.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Використавши піротехнічну машину важкого типу, працівники ДСНС знешкодили ворожу ракету.

"Днями в одному із селищ Київщини піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили крилату ракету Х-55. За допомогою піротехнічної машини важкого типу ракету транспортували та ліквідували контрольованим підривом на спеціальному полігоні", - роз'яснили рятувальники.

Нагадаємо, що українські військові показали фото уламків ворожої ракети, яку збили під час масованого удару росіян 1 травня.