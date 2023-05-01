Попередньо люди не постраждали.

Сьогодні, 1 травня, ворожа армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Саюк.

"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя. На щастя, без поранених та загиблих на зараз", – йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Саюк

Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок, господарча споруда та лінії електропередач.

"Фахівці працюють над їх відновленням", – додав мер.

Нагадаємо, протягом неділі 30 квітня ворог двічі бив з важкої артилерії по Нікополю. Внаслідок атаки загинув чоловік.