Сьогодні, 1 травня, ворожа армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Саюк.
"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя. На щастя, без поранених та загиблих на зараз", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок, господарча споруда та лінії електропередач.
"Фахівці працюють над їх відновленням", – додав мер.
Нагадаємо, протягом неділі 30 квітня ворог двічі бив з важкої артилерії по Нікополю. Внаслідок атаки загинув чоловік.