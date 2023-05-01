Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя пошкоджений будинок і лінії електропередач

Попередньо люди не постраждали.

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя пошкоджений будинок і лінії електропередач
Фото: Олександр Саюк

Сьогодні, 1 травня, ворожа армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Саюк.

"Вранці російські війська здійснили обстріл Нікополя. На щастя, без поранених та загиблих на зараз", – йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Саюк

Внаслідок атаки пошкоджений приватний будинок, господарча споруда та лінії електропередач.

"Фахівці працюють над їх відновленням", – додав мер.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, протягом неділі 30 квітня ворог двічі бив з важкої артилерії по Нікополю. Внаслідок атаки загинув чоловік. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies