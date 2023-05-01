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На Мар'їнському напрямку окупанти влаштували бунт через погане забезпечення, - ГУР

Морально-психологічний стан окупантів значною мірою жалюгідний.

На Мар'їнському напрямку окупанти влаштували бунт через погане забезпечення, - ГУР
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На Мар'їнському напрямку один із підрозділів російських окупантів влаштував організований бунт через погане забезпечення, їх командування вирішило відвести цих осіб з передових позицій. 

Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Liga.

Розвідник наголосив, що морально-психологічний стан російських окупантів зараз значною мірою жалюгідний.

"З останніх прикладів: на Мар'їнському напрямку був бунт однієї з частин російських частково мобілізованих, які відмовилися виконувати накази та брати участь у штурмових діях через погане забезпечення. І від страху через такий бунт, командування прийняло рішення поки що вивести їх з зони бойових дій ", – розповів Юсов.

Він наголосив, що це означає, що навіть в армії, де голос простого бійця нічого не вартий, якісь організовані дії для захисту своїх прав можуть спрацювати.

"Тому, рашисти, не зупиняйтеся, і надалі вимагайте зупинки з боку Путіна цієї безглуздої війни – в якій ви всі загинете, безумовно – й виведення на територію Росії", – закликав окупантів представник ГУР.

Він нагадав, що в російській армії все більшого поширення набувають ями, в які окупанти кидають своїх солдатів. Командування військових РФ продовжує практикувати проти своїх підлеглих загороджувальні загони та позасудові розправи.

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Нагадаємо, що як заявили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), регулярні зміни командування російських військових сил Володимиром Путіним призвели до дедалі більшої роздробленості російської армії та дезорганізації командних структур.

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