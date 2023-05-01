На Мар'їнському напрямку окупанти влаштували бунт через погане забезпечення, - ГУР

На Мар'їнському напрямку один із підрозділів російських окупантів влаштував організований бунт через погане забезпечення, їх командування вирішило відвести цих осіб з передових позицій.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Liga.

Розвідник наголосив, що морально-психологічний стан російських окупантів зараз значною мірою жалюгідний.

"З останніх прикладів: на Мар'їнському напрямку був бунт однієї з частин російських частково мобілізованих, які відмовилися виконувати накази та брати участь у штурмових діях через погане забезпечення. І від страху через такий бунт, командування прийняло рішення поки що вивести їх з зони бойових дій ", – розповів Юсов.

Він наголосив, що це означає, що навіть в армії, де голос простого бійця нічого не вартий, якісь організовані дії для захисту своїх прав можуть спрацювати.

"Тому, рашисти, не зупиняйтеся, і надалі вимагайте зупинки з боку Путіна цієї безглуздої війни – в якій ви всі загинете, безумовно – й виведення на територію Росії", – закликав окупантів представник ГУР.

Він нагадав, що в російській армії все більшого поширення набувають ями, в які окупанти кидають своїх солдатів. Командування військових РФ продовжує практикувати проти своїх підлеглих загороджувальні загони та позасудові розправи.

Нагадаємо, що як заявили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), регулярні зміни командування російських військових сил Володимиром Путіним призвели до дедалі більшої роздробленості російської армії та дезорганізації командних структур.