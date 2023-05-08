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У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування

Щонайменше двох людей госпіталізували. 

У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені та руйнування
Збитий безпілотник (ілюстративне фото)
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

У Києві внаслідок падіння уламків безпілотника є поранені. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, двох потерпілих у Святошинському районі госпіталізували, також відомо про трьох поранених у Соломʼянському.

За даними голови КМВА Сергія Попка, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто. 

"Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину", – написав він. 

Після нової серії вибухів стало відомо про руйнування двоповерхової будівлі в Святошинському районі, додав Кличко. За словами Попка, серед іншого, уламки впали на злітну смугу аеропорту. Згодом Попко додав, що уламки впали і в Шевченківському районі – на двоповерхову будівлю. 

Учора вночі в столиці теж лунала повітряна тривога – збивали розвідувальний безпілотник. 4 травня вдень над містом збивали Bayraktar, що втратив керування. До того, у ніч із 3 на 4 травня, ворог вчинив атаку БпЛА. Всі цілі збили, але уламки впали на машину та дорогу в трьох районах. 

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