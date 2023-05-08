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Туреччина не погодилась на заклик США передати Україні системи С-400

Анкара купила їх у Москви попри застереження Вашингтона. 

Туреччина не погодилась на заклик США передати Україні системи С-400
Фото: новости-крыма.ru-an.info

США пропонували Туреччині надати українцям системи протиповітряної оборони С-400, які Анкара купила в Москви. Туреччина вирішила не робити цього, заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, пише Anadolu.

"США просили нас відправити С-400 в Україну, і ми відповіли «ні»", – сказав він, додавши, що така пропозиція була "неприйнятною". 

Турецькі офіційні особи неодноразово заявляли, що країна купила С-400 у Росії з міркувань національної безпеки, і жодна інша країна не має права втручатися в це.

Туреччина хотіла купити систему протиповітряної оборони в США, але успіху її прагнення не мали. Після цього Анкара підписала контракт про придбання найсучаснішої російської ЗРК С-400. Штати заперечували проти такої купівлі, наголошуючи, що ці системи несумісні із системами НАТО. На початку червня 2019 року постійний представник США в НАТО Кей Бейлі Хатчинсон заявив, що Туреччина повинна зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і американськими винищувачами F-35. У США побоювалися, що одночасне використання російської і американської зброї дозволить Москві отримати доступ до секретної інформації про нові F-35. У відповідь на контракт Вашингтон застосував санкції

Інформація про пропозицію американців відправити куплені Туреччиною С-400 Україні зʼявилась ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022. Тоді, за даними ЗМІ, в обмін на цей крок Анкарі обіцяли повернути її до програми F-35 та зняти з неї санкції. 

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